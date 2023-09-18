«Без этого не выиграть». Чемпион Формулы-1 – об одной из составляющих в автоспорте

Чемпион мира 1979 года Джоди Шектер обратил внимание на значимость хорошей машины для достижения успеха в Формуле-1.

«Успех действительно в значительной степени зависит от автомобилей. У Льюиса Хэмилтона долгое время была доминирующая машина. Он потрясающий гонщик. Но, знаете, время от времени приходится садиться за руль плохой машины. И в таких случаях не имеет значения, насколько хорош пилот – он всё равно не выиграет», — сказал Шектер на канале TJ Sports USA в YouTube.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тот факт, что финишем на пятом месте на Гран-при Сингапура Формулы-1 завершилась его рекордная победная серия в чемпионате мира. Перед этим Макс выиграл десять Гран-при подряд.