Перес прокомментировал аварию с Албоном, за которую Алекс его раскритиковал

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что он не нарушал правила на Гран-при Сингапура.
«В инциденте с Алексом не было ничего страшного. Это был просто гоночный инцидент. Во время работы режима машины безопасности я был впереди, и Алекс обогнал меня. Однако система работает недостаточно хорошо, так что она не определила, что я в тот момент находился впереди.
Так сложились обстоятельства, но давайте теперь ждать этапа в Японии», — приводит слова Переса Racingnews365.
Напомним, Перес получил пять штрафных секунд и один штрафной балл от судей Гран-при Сингапура Формулы-1. Стюарды гонки разобрали столкновение мексиканца с пилотом «Уильямса» Александером Албоном и признали гонщика «Ред Булл» виновным в аварии.
Судьи посчитали, что попытка атаки со стороны Переса по внутреннему радиусу была «оптимистичным манёвром», а Албон никак не мог избежать столкновения. При этом стюарды приняли во внимание, что впереди Албона и Переса ехал более медленный Лиам Лоусон — по мнению судей, его присутствие создало для Переса ощущение, что обгон может быть возможен.
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