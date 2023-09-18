Перес возмущен тем, что Хэмилтон избежал штрафа за выезд за пределы трассы в Сингапуре

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес не понимает, почему гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон избежал штрафа за обгон за пределами трассы во время Гран При Сингапура.

Хэмилтон опередил Переса на внешней стороне седьмого поворота после рестарта гонки.

«Для меня было очевидно, что Льюис просто очень поздно затормозил, выехал за пределы трассы и получил преимущество. Это то, что мы должны учитывать в будущем», — приводит слова Переса RaceFans.

Напомним, сам Перес получил пять штрафных секунд и один штрафной балл от судей Гран-при Сингапура Формулы-1. Стюарды гонки разобрали столкновение мексиканца с пилотом «Уильямса» Александером Албоном и признали гонщика «Ред Булл» виновным в аварии.