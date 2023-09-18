Вольф объяснил, почему не приказал Расселлу пропустить Хэмилтона
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что не стал вмешиваться в борьбу между пилотами команды Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном во время Гран-при Сингапура. Напомним, Хэмилтон финишировал третьим, а Расселл врезался в стену на последнем круге.
«Не хотел ли я приказать Расселлу пропустить Хэмилтона после пит-стопа? Нет. Я думаю, что оба нацеливались на победу, и в таких обстоятельствах нужно просто дать им посоперничать. Пусть они посоревнуются между собой», — приводит слова Вольфа pitdebrief.
Напомним, победителем Гран-при Сингапура стал испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс, прервавший победную серию нидерландца Макса Ферстаппена и «Ред Булл».
Гран-при Сингапура проходил с 15 по 17 сентября.
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
19:52
-
18:40
-
18:30
-
18:17
-
17:52
-
17:15
-
16:57
-
16:15
-
15:58
-
15:45
-
15:20
-
14:37
-
14:33
-
13:58
-
13:55
-
13:04
-
12:53
-
12:47
-
11:44
-
11:39
-
11:16
-
10:29
-
10:00
-
09:46
-
00:42
-
00:02
- 17 сентября 2023
-
23:39
-
23:27
-
23:01
-
22:57
-
21:57
-
21:27
-
21:15
-
20:27
-
20:24
Партнерский контент