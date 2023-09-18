Вольф объяснил, почему не приказал Расселлу пропустить Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что не стал вмешиваться в борьбу между пилотами команды Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном во время Гран-при Сингапура. Напомним, Хэмилтон финишировал третьим, а Расселл врезался в стену на последнем круге.

«Не хотел ли я приказать Расселлу пропустить Хэмилтона после пит-стопа? Нет. Я думаю, что оба нацеливались на победу, и в таких обстоятельствах нужно просто дать им посоперничать. Пусть они посоревнуются между собой», — приводит слова Вольфа pitdebrief.

Напомним, победителем Гран-при Сингапура стал испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс, прервавший победную серию нидерландца Макса Ферстаппена и «Ред Булл».

Гран-при Сингапура проходил с 15 по 17 сентября.