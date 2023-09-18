Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф объяснил, почему не приказал Расселлу пропустить Хэмилтона

Вольф объяснил, почему не приказал Расселлу пропустить Хэмилтона
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что не стал вмешиваться в борьбу между пилотами команды Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном во время Гран-при Сингапура. Напомним, Хэмилтон финишировал третьим, а Расселл врезался в стену на последнем круге.

«Не хотел ли я приказать Расселлу пропустить Хэмилтона после пит-стопа? Нет. Я думаю, что оба нацеливались на победу, и в таких обстоятельствах нужно просто дать им посоперничать. Пусть они посоревнуются между собой», — приводит слова Вольфа pitdebrief.

Напомним, победителем Гран-при Сингапура стал испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс, прервавший победную серию нидерландца Макса Ферстаппена и «Ред Булл».

Гран-при Сингапура проходил с 15 по 17 сентября.

Материалы по теме
«Зачем подставлять одного из пилотов?!» Петров раскритиковал тактику «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android