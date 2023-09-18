Стелла – о подиуме «Макларена» в Сингапуре: это было бы нереально без обновлений

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла, комментируя выступление команды на минувшем Гран-при Сингапура, заявил, что попадание на подиум не было бы возможно без представленных обновлений.

«Говоря о результате, мы должны говорить о конкурентоспособности машины. Мы финишировали вторыми из-за ряда ситуаций и могли стать четвёртыми. Важно то, что мы соревновались с самыми конкурентоспособными машинами, и это было бы нереально без обновлений.

Мы наблюдаем улучшения с точки зрения аэродинамики. И самое обнадёживающее заключается в том, что эти улучшения коррелируют с тем, что ожидается в процессе разработки. Сейчас сентябрь. Мы трудимся над разработкой 5-6 месяцев. Нужно доверять тому, что вы делаете, иначе вы представите машину, которая поведёт себя иначе, и потратите впустую огромное количество усилий», — приводит слова Стеллы издание Pit Debrief.