Шарль Леклер рассказал, что думает о стратегии «Феррари» на гонку Гран-при Сингапура

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал решение о применении командной тактики на Гран-при Сингапура, чтобы обеспечить победу его напарнику Карлосу Сайнсу. Леклер также ответил, чувствует ли он, что его гонкой пожертвовали.
«Это решение было правильным, и мы обсуждали его перед гонкой. Мы поступили правильно, потому что Карлос победил. Конечно, мне хотелось бы добиться результата получше со своей стороны, потому что у меня был хороший темп до конца гонки, когда начались проблемы. Я думал только о том, чтобы закончить гонку, не зацепив стены. Не думаю, что мне не повезло.
На пит-стопе я был позади Карлоса, но это моя вина, потому что я не квалифицировался лучше, поэтому он заслуживает победы. У нас есть хорошая командная стратегия. Выступление было хорошим. Разочарован, что я не на подиуме, но радуюсь, что «Феррари» победила», — приводит слова Леклера RacingNews365.
Напомним, Шарль Леклер квалифицировался на третьем месте и обогнал Джорджа Расселла на старте гонки. По итогам гонки Леклер занял четвёртое место.
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