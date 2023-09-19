Льюис Хэмилтон прокомментировал иск Филипе Массы о чемпионстве в сезоне-2008

На сегодняшний день семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал своё мнение о намерениях бразильца Фелипе Массы, который подал в Международную автомобильную федерацию (ФИА) иск о пересмотре результатов чемпионата 2008 года в связи с требованием аннулировать результаты Гран-при Сингапура того сезона.
«Если это то направление, в котором Фелипе хочет двигаться, то это его решение. Я предпочитаю не зацикливаться на прошлом, будь то 15 лет назад, 2 года назад или 3 дня назад. Меня интересует только настоящее, и я сосредоточен на том, чтобы помогать своей команде каждую неделю», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.
Напомним, Масса призывает отменить результаты Гран-при Сингапура из-за признания пилота «Рено» Нельсона Пике-младшего в намеренной аварии, благодаря которой победителем той гонки стал его напарник Фернандо Алонсо. В случае отмены результатов Гран-при Сингапура Масса, проигравший Хэмилтону одно очко в оригинальном личном зачёте, стал бы чемпионом Формулы-1 сезона-2008.
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