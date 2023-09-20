В «Мерседесе» высказались о том, что на камеры не попало празднование команды в Сингапуре

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон опроверг информацию о том, что команда не праздновала попадание Льюиса Хэмилтона на подиум Гран-при Сингапура. В телетрансляцию попали празднующие представители «Феррари» и «Макларена», но не было членов немецкой команды.
«Конечно, команда была на подиуме, чтобы отпраздновать успех вместе с Льюисом. Столько членов команды, сколько могут попасть на подиум, были там, потому что нам это нравится. Нам нравится стоять там, аплодировать и поддерживать нашего пилота.
Некоторым пришлось остаться в гараже во время этого мероприятия, потому что нам нужно было вернуть разбитую машину Джорджа. Но вся остальная команда стояла на подиуме и подбадривала нас вместе со всеми.
Но камеры не показывают всего, и самой большой историей, конечно же, стала первая в этом году победа, не доставшаяся «Ред Булл», — приводит слова Эллисона Motorsport.
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