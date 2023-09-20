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Глава «Макларена»: мы не достигли даже 50% от желаемого поведения MCL60

Глава «Макларена»: мы не достигли даже 50% от желаемого поведения MCL60
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Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался об эволюции болида MCL60, на котором пилоты команды Ландо Норрис и Оскар Пиастри выступают в нынешнем сезоне.

«Думаю, мы получили достаточное понимание того, откуда берутся ограничения на низкой скорости. Они связаны с механическими аспектами и в некоторой степени с аэродинамикой. Что же касается аэродинамики, то обновления, представленные в Сингапуре, сняли ряд ограничений, однако предстоит ещё много работы.

Я скажу, что с машиной, которая была в Бахрейне, с обновлениями в Баку, а затем в Австрии и Сингапуре, мы не достигли даже и 50% от желаемого аэродинамического поведения. Хорошо, что у нас есть понимание, с чем придётся бороться», — приводит слова Стеллы издание Motorsport.

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