Глава «Макларена»: мы не достигли даже 50% от желаемого поведения MCL60
Поделиться
Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался об эволюции болида MCL60, на котором пилоты команды Ландо Норрис и Оскар Пиастри выступают в нынешнем сезоне.
«Думаю, мы получили достаточное понимание того, откуда берутся ограничения на низкой скорости. Они связаны с механическими аспектами и в некоторой степени с аэродинамикой. Что же касается аэродинамики, то обновления, представленные в Сингапуре, сняли ряд ограничений, однако предстоит ещё много работы.
Я скажу, что с машиной, которая была в Бахрейне, с обновлениями в Баку, а затем в Австрии и Сингапуре, мы не достигли даже и 50% от желаемого аэродинамического поведения. Хорошо, что у нас есть понимание, с чем придётся бороться», — приводит слова Стеллы издание Motorsport.
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
21:53
-
21:39
-
20:14
-
20:00
-
18:47
-
17:20
-
16:22
-
15:37
-
14:52
-
14:50
-
14:23
-
14:15
-
13:53
-
13:20
-
13:14
-
13:06
-
12:59
-
12:30
-
11:43
-
11:27
-
11:02
-
10:24
-
10:04
-
09:13
-
00:10
- 19 сентября 2023
-
23:27
-
22:34
-
21:22
-
20:25
-
19:43
-
19:23
-
18:53
-
18:10
-
17:31
-
16:40
Партнерский контент