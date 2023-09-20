Шарль Леклер: нужно дождаться Гран-при Японии, чтобы понять, сделали ли мы шаг вперёд

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил надежду, что команда подтвердит свой прогресс на предстоящем Гран-при Японии.

«Я очень надеюсь, что в Японии нам удастся повторить свой результат, и я с нетерпением жду новый уикенд. Если мы это сделаем, то это действительно хороший знак для нашего будущего.

В Зандворте мы протестировали много разных вещей. В Монце мы хотели ещё раз подтвердить эти результаты и убедиться, что машина реагирует правильно. В минувший уикенд мы применили все наработки, и, казалось, это был большой шаг вперёд.

Тем не менее Сингапур исторически был для нас очень хорошей трассой, поэтому нам нужно дождаться ещё одной гонки, чтобы увидеть, действительно ли мы сделали хороший шаг вперёд или это был разовый случай», — приводит слова Леклера Motorsport.