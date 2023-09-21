Расселл — об аварии: мы шли ва-банк, такого не повторится в борьбе за чемпионство

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал инцидент со своей аварией на последних кругах гонки Гран-при Сингапура, когда он находился в борьбе за победу в гонке с Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.

«Очень жаль, что всё так закончилось. Теперь это уже история, если честно. Я здесь, чтобы бороться за победы в гонках и в чемпионате. Мы хотим пойти ва-банк ради победы и обеспечить защиту второго места. Могу заверить вас, что этого не произойдёт, когда мы будем бороться за чемпионство.

В воскресенье вечером [Эндрю] Шовлин позвонил и сказал: «Послушай, не волнуйся об этом, единственная причина, по которой мы были там и боролись за победу, — это потому что мы проделали отличную работу за уикенд». Выступление в квалификации и темп, который мы показали, вселили в меня уверенность.

Мы делаем всё возможное на каждом круге, мы соревнуемся с лучшими гонщиками в мире, и на такой трассе вам достаточно ошибиться всего на пару сантиметров, и вы вылетаете. Явно отвлёкся и потерял концентрацию. Я видел, как Ландо коснулся стены, и думаю, что последовал за ним и коснулся ещё сильнее», — приводит слова Расселла Crash.net.

В личном зачёте сезона-2023 Джордж Расселл занимает седьмую позицию. В Кубке конструкторов «Мерседес» идёт вторым, опережая ближайших преследователей из «Феррари» всего на 24 очка.