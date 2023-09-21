Стролл – об аварии на ГП Сингапура: получил удар близкий к 50G
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Пилот «Астон Мартина» Лэнс Стролл прокомментировал удар, полученный во время квалификации Гран-при Сингапура, из-за которого канадец не принял участие в гонке.
«Это было близко к 50G. У меня была большая авария в Муджелло (во время Гран-при Тосканы в 2020 году), но я не уверен, насколько серьёзной она была, но она была серьёзной, когда я прокололся и вылетел с трассы.
Я просмотрел все протоколы о сотрясении мозга и прочее, сдал все тесты, и это было что-то вроде: «Посмотрим, как ты будешь себя чувствовать позже вечером, а завтра примешь решение», – приводит слова Стролла Racingnews365.
В текущем сезоне Лэнс Стролл занимает девятое место в личном зачёте. Его лучшим результатом было четвёртое место на Гран-при Австралии.
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