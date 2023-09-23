Судьи объяснили, почему не оштрафовали Леклера и пилотов «Альфа Ромео»

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщики «Альфа Ромео» Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу не будут наказаны за превышение временного интервала между линиями сейфти-кара.

«Стюарды тщательно проверили и изучили обстоятельства, а также данные с бортовых камер и камер видеонаблюдения. Все названные гонщики придерживались скорости, необходимой для того, чтобы уложиться в интервал, или даже ехали быстрее.

Однако во всех случаях стюарды установили, что пилоты снизили скорость и держались в стороне от гоночной траектории, чтобы не мешать другим гонщикам. Во всех случаях они делали это обоснованно, чтобы позволить четырём или больше пилотам проехать.

Таким образом, стюарды установили, что они не ехали «неоправданно медленно» и что причиной превышения временного лимита стали их вынужденные действия, поэтому никаких дальнейших действий в этом вопросе предпринято не будет», — говорится в заявлении ФИА.