Сайнс — о Ферстаппене: обидно, что он единственный, кому сходят с рук нарушения правил

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал отсутствие наказания для гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена во время Гран-при Сингапура.
«Просто обидно, что парень, который и так доминирует и побеждает почти в каждой гонке, единственный, кому нарушения правил сходят с рук, в то время как у всех остальных в этом году уже были штрафы. И когда я говорю «все», то имею в виду, что действительно почти все в этом сезоне получали штрафы. Так что это немного странно, но, надеюсь, ФИА извлечёт из этого урок», — приводит слова Сайнса Motorsport.
Напомним, по итогам квалификации Гран-при Сингапура судьи рассматривали сразу три эпизода с нарушением правил со стороны Ферстаппена, но ни одно из них так и не привело к каким-либо спортивным штрафам. У ряда команд и экспертов в связи с этим возникли вопросы.
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