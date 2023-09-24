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Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, оба «Макларена» — в тройке

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, оба «Макларена» — в тройке
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На трассе «Сузука» завершился Гран-при Японии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл пилот «Макларена» Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул другой пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

По итогам гонки «Ред Булл» досрочно гарантировал себе победу в Кубке конструкторов сезона-2023.

Гран-при Японии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +19,387.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +36,494.
4. Шарль Леклер («Феррари») +43,998.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,376.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,221.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +57,659.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:14,725.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1:19,678.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1:23,115.
11. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1 круг.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

Александер Албон («Уильямс»), Логан Сарджент («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Серхио Перес («Ред Булл»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), — сошли.

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