Льюис Хэмилтон: я полностью выжат, но мы смогли опередить одну «Феррари»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Японии, на котором в борьбе с гонщиками «Феррари» занял пятое место. Экс-чемпион отметил, что заезд получился изнурительным и трудным, а опередить Карлоса Сайнса во многом удалось благодаря тактике.
«Я полностью выжат. Боролся изо всех сил, чтобы подняться как можно выше и опередить «Феррари». У них в этот раз были обновления, так что они были достаточно быстры — быстрее, чем в трёх предыдущих гонках. Битва была адская. Я стараюсь набрать как можно больше очков, чтобы помочь команде удержать позицию в Кубке конструкторов — знаю, что для всех на базе это важно. Я полностью выложился, но в такие уикенды, когда машина ведёт себя не лучшим образом, приходится очень трудно.
В целом машина вела себя точно так же, как в прошлом году, раскачивалась и скользила. Трудно, потому что все прикладывают огромные усилия, но к лидерам мы так и не приближаемся — по крайней мере на этой трассе. Но мы смогли опередить одну «Феррари», это стало результатом блестящей командной работы, блестящей работы парней на пит-стопе и стратегии. Впереди ещё долгий путь».
Отметим, что Льюис Хэмилтон стартовал с седьмой позиции, но после первого пит-стопа опередил Фернандо Алонсо, а затем смог удержать позади Карлоса Сайнса, который слишком поздно побывал в боксах во второй раз. Джордж Расселл, рискнувший проехать гонку с одной остановкой, занял седьмую позицию — аккурат позади Хэмилтона и Сайнса.
Победу в Японии одержал Макс Ферстаппен, для которого это уже 48-й успех в Формуле-1. Триумф голландца позволил «Ред Булл» гарантировать себе первое место Кубка конструкторов за шесть этапов до конца сезона. Чемпионат продолжится в Катаре 8 октября.
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