Прояснились условия, при которых Макс Ферстаппен станет чемпионом мира на Гран-при Катара

Лидер личного зачёта Формулы-1 сезона-2023 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл» может стать чемпионом мира на следующем этапе, который пройдёт в Катаре. Ближайшим преследователем Ферстаппена является его напарник — мексиканец Серхио Перес. По истечении 16 этапов сезона Ферстаппен имеет преимущество в 177 очков.
В розыгрыше в сезоне осталось 180 очков. Существует вероятность, что на гонку Гран-при Катара Макс Ферстаппен уже выйдет в статусе чемпиона мира, так как этап включает в себя и спринтерскую гонку.
Существует несколько раскладов, при которых Ферстаппен обеспечит себе чемпионство. Ферстаппен выиграет титул в спринте, если не проиграет Пересу больше 6 очков, таким образом ему будет достаточно шестого места даже при победе Серхио Переса в субботней гонке. Если же Перес выиграет спринт, а Ферстаппен не сможет набрать очков, то в воскресенье ему нужно будет финишировать минимум восьмым либо девятым с быстрейшим кругом, чтобы стать чемпионом.
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