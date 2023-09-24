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«Не самая чистая гонка». Хэмилтон высказался о борьбе с Расселлом

«Не самая чистая гонка». Хэмилтон высказался о борьбе с Расселлом
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший пятое место на Гран-при Японии, рассказал о борьбе на последних кругах с напарником по команде Джорджем Расселлом и Карлосом Сайнсом из «Феррари» на последних кругах гонки.

«У нас определённо была очень близкая битва. Особенно на первом отрезке, когда у меня были проблемы с балансом машины и небольшая недостаточная поворачиваемость. Так что было два раза. когда Джордж был особенно близко, и в одном из них мои колёса заблокировались, и я пролетел мимо. Не самая чистая гонка для меня, но я сохранил позицию. Цель заключалась в том, чтобы опередить одну из «Феррари». Это моя работа, и мы её выполнили, всё сошлось», — приводит слова Хэмилтона GPBlog со ссылкой на Viaplay.

«Мерседес» занимает в Кубке конструкторов второе место, опережая «Феррари» на 20 очков. По итогам Гран-при Японии преимущество «Мерседеса» сократилось на четыре очка.

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