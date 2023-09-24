«Не самая чистая гонка». Хэмилтон высказался о борьбе с Расселлом

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший пятое место на Гран-при Японии, рассказал о борьбе на последних кругах с напарником по команде Джорджем Расселлом и Карлосом Сайнсом из «Феррари» на последних кругах гонки.
«У нас определённо была очень близкая битва. Особенно на первом отрезке, когда у меня были проблемы с балансом машины и небольшая недостаточная поворачиваемость. Так что было два раза. когда Джордж был особенно близко, и в одном из них мои колёса заблокировались, и я пролетел мимо. Не самая чистая гонка для меня, но я сохранил позицию. Цель заключалась в том, чтобы опередить одну из «Феррари». Это моя работа, и мы её выполнили, всё сошлось», — приводит слова Хэмилтона GPBlog со ссылкой на Viaplay.
«Мерседес» занимает в Кубке конструкторов второе место, опережая «Феррари» на 20 очков. По итогам Гран-при Японии преимущество «Мерседеса» сократилось на четыре очка.
- 24 сентября 2023
-
14:09
-
13:48
-
12:55
-
12:46
-
12:34
-
12:28
-
12:24
-
12:19
-
11:58
-
11:41
-
11:40
-
11:22
-
11:21
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:44
-
10:41
-
10:24
-
10:24
-
10:23
-
10:18
-
10:13
-
09:47
-
09:44
-
09:00
-
03:00
-
00:38
- 23 сентября 2023
-
23:58
-
23:06
-
22:56
-
21:56
-
20:44
-
20:23
-
19:05