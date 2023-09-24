Сайнс: перед пит-стопом ехал в четырёх секундах впереди, а потом начал уступать восемь

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на шестом месте в гонке Гран-при Японии, отметив, что он финишировал ниже Льюиса Хэмилтона из-за ошибочного решения оттянуть последний пит-стоп.
«Мы потеряли пятое место на последнем пит-стопе. Возможно, мы ждали слишком долго и проиграли борьбу Хэмилтону. Правда в том, что я был очень быстр всю гонку, ситуация с деградацией шин была хорошей, я был доволен темпом. Плохой результат не отражает темпа. Я проиграл на втором пит-стопе.
Сегодня наш темп был лучше, чем у «Мерседеса». Досадно, что они нас подрезали. Перед последним пит-стопом я ехал в четырёх секундах впереди, а потом начал уступать восемь. После вчерашних проблем мне было намного более комфортно в машине, я атаковал и был доволен", — приводит слова Сайнса Soy Motor.
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