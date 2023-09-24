Бедзекки выиграл Гран-при Индии MotoGP, Мартин приблизился к Баньяе в личном зачёте

На автодроме «Большая Нойда» (Индия) завершилась гонка 14-го этапа сезона-2023 MotoGP.
Лучшим по итогам заезда, прошедшего в дождевых условиях, стал итальянец Марко Бедзекки из команды «Дукати». Вторым стал француз Хорхе Мартин («Дукати»), тройку призёров замкнул француз Фабио Куартараро («Ямаха»).
Действующий чемпион мира и лидер общего зачёта, итальянец Франческо Баньяя не смог завершить гонку и сошёл на 14-м круге. Его отрыв от идущего вторым Хорхе Мартина сократился на 16 очков.
MotoGP. Гран-при Индии. Гонка
1. Марко Бедзекки («Дукати») — 36.59,157.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +8,649.
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,855.
4. Брэд Биндер («КТМ») +12,643.
5. Жоан Мир («Хонда») +13,214.
6. Жоанн Зарко («Дукати») +14,673.
7. Франко Морбиделли («Ямаха») +16,946.
8. Маверик Виньялес («Априлия») +17,191.
9. Марк Маркес («Хонда») +19,118.
10. Рауль Фернандес («Априлия») +26,504.
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