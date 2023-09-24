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Бедзекки выиграл Гран-при Индии MotoGP, Мартин приблизился к Баньяе в личном зачёте

На автодроме «Большая Нойда» (Индия) завершилась гонка 14-го этапа сезона-2023 MotoGP.

Лучшим по итогам заезда, прошедшего в дождевых условиях, стал итальянец Марко Бедзекки из команды «Дукати». Вторым стал француз Хорхе Мартин («Дукати»), тройку призёров замкнул француз Фабио Куартараро («Ямаха»).

Действующий чемпион мира и лидер общего зачёта, итальянец Франческо Баньяя не смог завершить гонку и сошёл на 14-м круге. Его отрыв от идущего вторым Хорхе Мартина сократился на 16 очков.

MotoGP. Гран-при Индии. Гонка

1. Марко Бедзекки («Дукати») — 36.59,157.

2. Хорхе Мартин («Дукати») +8,649.

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,855.

4. Брэд Биндер («КТМ») +12,643.

5. Жоан Мир («Хонда») +13,214.

6. Жоанн Зарко («Дукати») +14,673.

7. Франко Морбиделли («Ямаха») +16,946.

8. Маверик Виньялес («Априлия») +17,191.

9. Марк Маркес («Хонда») +19,118.

10. Рауль Фернандес («Априлия») +26,504.