Сайнс ответил, как складываются его отношения с «Феррари»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о последних выступлениях, а также о текущих отношениях с итальянской командой.
«Журналисты и болельщики не считали меня стратегом до Сингапура? Я не виню их. Когда смотришь Формулу-1, то чаще обращаешь внимание на первую тройку, нежели на шестое или седьмое место.
У всех есть сильные и слабые стороны. И я не хочу говорить о недостатках, потому что мы пилоты Формулы-1, здесь ни у кого нет слабых мест. Но, возможно, умение вести гонку — это моя сильная сторона.
Команда знала это и раньше. Очевидно, хороший момент на спортивном уровне помогает. Но и перед Сингапуром и Японией мы были в гармонии с «Феррари», Фредериком [Вассёром] и остальными», — приводит слова Сайнса издание AS.
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