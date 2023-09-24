Сайнс ответил, как складываются его отношения с «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о последних выступлениях, а также о текущих отношениях с итальянской командой.

«Журналисты и болельщики не считали меня стратегом до Сингапура? Я не виню их. Когда смотришь Формулу-1, то чаще обращаешь внимание на первую тройку, нежели на шестое или седьмое место.

У всех есть сильные и слабые стороны. И я не хочу говорить о недостатках, потому что мы пилоты Формулы-1, здесь ни у кого нет слабых мест. Но, возможно, умение вести гонку — это моя сильная сторона.

Команда знала это и раньше. Очевидно, хороший момент на спортивном уровне помогает. Но и перед Сингапуром и Японией мы были в гармонии с «Феррари», Фредериком [Вассёром] и остальными», — приводит слова Сайнса издание AS.