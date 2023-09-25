Тысячи фанатов заказали Льюису Хэмилтону энергетик «Ред Булл»

Болельщики заказали тысячи энергетических напитков «Ред Булл» для Льюиса Хэмилтона в гостиничный номер «Мерседеса». Это произошло в Японии благодаря попаданию в кадр штрих-кода для оформления заказов на напитки. Фанаты заметили его во время интервью британца. Отсканировав код на телефонах, болельщики стали оформлять заказы на Хэмилтона, Джорджа Расселла и руководителя команды Тото Вольфа.
«Всё шло стабильно, но внезапно система заказов просто сошла с ума. На нас посыпались тысячи заказов на напитки «Ред Булл». Многие из них были оформлены на Льюиса, Джорджа Расселла и руководителя команды Тото Вольфа.
Несмотря на то что они являются нашими конкурентами, у нас есть запасы «Ред Булл» в баре, но они небольшие, и мы не афишируем этот факт по понятным причинам. Таким образом, мы не смогли выполнить все заказы», — приводит слова подававшего напитки сотрудника Global247News. Он также добавил, что из-за продолжающихся заказов придётся изменить штрих-код.
Фото: https://global247news.com/
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