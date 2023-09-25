В «Мерседесе» признали, что «Макларен» стал быстрее по ходу сезона

Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин после Гран-при Японии отметил, что болид «Макларена» стал быстрее по ходу текущего сезона.
«Когда мы осознали, что не сможем бороться с «Маклареном»? В гонке у вас не будет такого момента, который изменит мышление. Но у нас не было хорошего старта. Льюис Хэмилтон уступил позицию Фернандо Алонсо.
«Макларен» был более быстрой машиной в гонке. Когда ваш противник впереди, а между вами ещё машина, вы не можете с ним взаимодействовать.
Почему «Макларен» быстр? Я думаю, обновление, которое они привезли в Сингапур, не выглядело масштабным, но там все повороты были низкоскоростными. Здесь все на высокой скорости. И мы видим, что они очень хорошо разобрались в некоторых вещах с последнего обновления в Австрии. Так что сейчас их машина стала лучше», — приводит слова Шовлина Racingnews365.
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