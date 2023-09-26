Два пилота NASCAR Cup Series выступят в ливреях из фильма «Рики Бобби: Король дороги»

Команда Stewart-Haas Racing представила ливреи Райана Приса и Чейза Бриско, посвящённые комедийному фильму «Рики Бобби: Король дороги». Так, в предстоящей в эти выходные гонке на суперспидвее «Талладега» эти пилоты выступят в автомобилях расцветки, повторяющих раскраску машин главного героя фильма Рикки Бобби.

Фото: twitter.com/StewartHaasRcng

Фильм «Рики Бобби: Король дороги» вышел в 2006 году. Комедия рассказывает о борьбе американского гонщика Рикки Бобби с перешедшим из Формулы-1 в NASCAR Cup Series чемпионом мира Жаном Жираром, роли которых исполняют Уилл Феррелл и Саша Барон Коэн. Картина высмеивает ряд стереотипов об американских гонках.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка YellaWood 500 — пройдёт 1 октября. Это будет второй заезд второго раунда плей-офф сезона-2023. Отметим, что предыдущая гонка на «Талладеге» завершилась крупным завалом.