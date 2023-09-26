Тео Пуршер высказался о шансах на контракт с «Альфа Ромео» в 2025 году
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Французский пилот Формулы-2 Тео Пуршер рассказал, что очень близок к получению места в команде Формуле-1. Кроме того, 20-летний гонщик дал понять, что контракт с «Альфа Ромео» на 2025 год всё ещё находится на рассмотрении.
«В конце концов, этого не произошло по определённым причинам. Возможность, как мне кажется, появится к 2025 году!» — приводит слова Пуршера OffTrack_FR.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
Ранее представитель «Альфа Ромео» Алессандро Алунни Брави прокомментировал решение сохранить прежний состав пилотов на сезон-2024. В следующем году за швейцарский гоночный коллектив по-прежнему будут выступать китаец Гуаньюй Чжоу и представитель Финляндии Валттери Боттас.
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