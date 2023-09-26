Гоночный директор «Мерседеса» отметил прогресс «Феррари» в работе с резиной

Эндрю Шовлин, занимающий должность гоночного инженера «Мерседеса» прокомментировал результаты своей команды относительно «Феррари» на Гран-при Японии, отметив прогресс итальянской команды в работе с резиной. Шовлин также поделился мнением о соперничестве команд в Кубке конструкторов.

«Частично ухудшение качества шин связано с температурой. Происходит это потому что покрышки становятся горячее и горячее в течение первых восьми кругов. Думаю, дефицит производительности, который наблюдался в квалификации [Гран-при Японии], где у нас были нелучшие показатели в быстрых поворотах, коснулся нас и в гонке.

«Феррари» действительно представила обновлённое днище, поэтому, возможно, они показали прогресс. Если посмотреть на некоторых из недавних гонок, то преимущество, которое мы имели в деградации резины, сейчас не так очевидно, как раньше. Существует слишком много переменных, чтобы действительно определить уровень «Феррари». Мы смотрим, что мы можем сделать, чтобы повысить производительность в следующих гонках.

Думаю, борьба будет напряжённой, но лучше иметь задел в 20 очков, чем отставать на эти же 20 очков. Фундаментально всё зависит от производительности, которую мы сможем показать. Быстрейшая машина победит на следующих шести гонках, поэтому нам нужно постараться быть быстрее, чем двое их пилотов», — приводит слова Шовлина F1i.

На последних двух этапах Формулы-1, в Сингапуре и в Японии, пилоты «Мерседеса», Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, находились в плотной борьбе с представителями «Феррари». За последние четыре этапа после летнего перерыва отрыв «Мерседеса» сократился на 34 очка, благодаря усилиям Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.