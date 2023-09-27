Марко в шутку рассказал, почему титул Ферстаппена в Катаре будет дорого стоить «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко выразил надежду, что пилот команды Макс Ферстаппен станет чемпионом нынешнего сезона Формулы-1 на следующем этапе чемпионата – Гран-при Катара. При этом Хельмут добавил, что празднование в Дохе обошлось бы гоночному коллективу в немалую сумму.
«Надеюсь, это случится в Дохе. Хотя это будет дорого – цены на алкоголь пугают», — приводит слова Марко Sport.ORF.at.
Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось после Гран-при Японии, победу на котором одержал Ферстаппен. В настоящий момент на счету команды 623 очка и для соперников она недосягаема.
Гран-при Катара пройдёт с 6 по 8 октября.
Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:
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