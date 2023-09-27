Хорнер: проигранные гонки — это те, из которых вы извлекаете наибольшую пользу

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о том, что австрийская команда извлекла уроки после прерванной победной серии на Гран-при Сингапура.

«Иногда проигранные гонки — это те, из которых вы извлекаете наибольшую пользу. Наш провал в Сингапуре — это большое напоминание для всех, что очень легко промахнуться мимо цели. Мы все уезжали из Сингапура, зная, что в конечном итоге победная серия закончилась, и мы все были немного расстроены», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, в минувшие выходные в Сузуке (Япония) завершился очередной этап Формулы-1 в сезоне-2023. Победу по его итогам одержал двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, увеличивший отрыв от ближайшего преследователя и напарника, мексиканца Серхио Переса, до 177 очков.