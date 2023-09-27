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Ник де Врис: возвращение в Формулу-Е похоже на возвращение домой

Ник де Врис: возвращение в Формулу-Е похоже на возвращение домой
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Нидерландский пилот Ник де Врис высказался о подписании контракта с командой Формулы-E «Махиндра». Ранее в пресс-службе гоночного коллектива сообщили, что де Врис заключил многолетнее соглашение.

«Я особенно взволнован планами команды на будущее. У гоночного коллектива есть всё необходимое для успеха. Верю, что в будущем мы сможем добиться очень многого, поэтому быть частью этого процесса действительно здорово. Возвращение в Формулу-Е похоже на возвращение домой. Я был частью семьи Формулы-Е в течение трёх сезонов и всех очень хорошо знаю. С нетерпением жду возвращения в знакомую среду и туда, где, в конечном счёте, мне всегда нравилось», — приводит слова де Вриса пресс-служба «Махиндры».

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

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