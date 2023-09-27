Албон — о соперничестве с Квятом: мы хотели победить друг друга, но очень хорошо ладили

Пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал о соперничестве с Даниилом Квятом во времена выступлений в составе «Торо Россо», а также высказался о других партнёрах по команде.

«Когда я вспоминаю себя против Даниила Квята и Макса Ферстаппена… Особенно с Дэнни, очевидно, мы были гораздо бóльшими соперниками в том смысле, что оба были в юношеской команде и хотели победить друг друга. Именно такая атмосфера была в то время в «Торо Россо».

Мы по-прежнему очень хорошо ладили. Но, знаете ли, советов или чего-то подобного не было. Потому что, в конце концов, мы действительно соревнуемся друг с другом.

В случае с Максом я просто пытался приблизиться к нему в плане скорости. Понимание машины было моей основной задачей. Но я не задавал Максу вопросы вроде: «Как ты на этом ездишь?!»

Я думаю, что с Логаном мы находимся в положении, которое немного отличается от того, что было тогда. Мы знаем, что у нас есть машина, которую нам нужно улучшить, и есть чёткий путь, по которому мы хотим идти. На самом деле мы оба очень открыты, потому что на самом деле мы не соревнуемся друг с другом.

На мой взгляд, мы боремся с командами вокруг нас, поэтому между нами отличный диалог. И он, и я находим нюансы, которые улучшают понимание машины или дают нам подсказку перед уикендом или на следующий год, мы довольно открыто об этом говорим», — приводит слова Албона GPFans.