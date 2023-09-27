Албон — о соперничестве с Квятом: мы хотели победить друг друга, но очень хорошо ладили

Пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал о соперничестве с Даниилом Квятом во времена выступлений в составе «Торо Россо», а также высказался о других партнёрах по команде.
«Когда я вспоминаю себя против Даниила Квята и Макса Ферстаппена… Особенно с Дэнни, очевидно, мы были гораздо бóльшими соперниками в том смысле, что оба были в юношеской команде и хотели победить друг друга. Именно такая атмосфера была в то время в «Торо Россо».
Мы по-прежнему очень хорошо ладили. Но, знаете ли, советов или чего-то подобного не было. Потому что, в конце концов, мы действительно соревнуемся друг с другом.
В случае с Максом я просто пытался приблизиться к нему в плане скорости. Понимание машины было моей основной задачей. Но я не задавал Максу вопросы вроде: «Как ты на этом ездишь?!»
Я думаю, что с Логаном мы находимся в положении, которое немного отличается от того, что было тогда. Мы знаем, что у нас есть машина, которую нам нужно улучшить, и есть чёткий путь, по которому мы хотим идти. На самом деле мы оба очень открыты, потому что на самом деле мы не соревнуемся друг с другом.
На мой взгляд, мы боремся с командами вокруг нас, поэтому между нами отличный диалог. И он, и я находим нюансы, которые улучшают понимание машины или дают нам подсказку перед уикендом или на следующий год, мы довольно открыто об этом говорим», — приводит слова Албона GPFans.
- 27 сентября 2023
-
22:05
-
22:05
-
20:56
-
20:40
-
19:33
-
18:57
-
18:28
-
17:30
-
16:48
-
15:56
-
15:39
-
15:05
-
14:01
-
13:20
-
12:46
-
12:15
-
12:02
-
10:58
-
10:19
-
10:02
-
00:31
- 26 сентября 2023
-
23:37
-
23:03
-
21:58
-
20:15
-
19:42
-
18:54
-
17:53
-
17:29
-
16:17
-
16:07
-
15:16
-
14:23
-
14:01
-
13:19