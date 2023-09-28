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«Скорее нет, чем да». Хорнер — о возвращении Риккардо на Гран-при Катара

«Скорее нет, чем да». Хорнер — о возвращении Риккардо на Гран-при Катара
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил о восстановлении Даниэля Риккардо, получившего травму руки на свободных заездах Гран-при Нидерландов, и прокомментировал возможность его возвращения в болид «Альфа Таури» на Гран-при Катара.

«Я бы сказал, что сейчас его возвращение не очень вероятно. Его восстановление идёт хорошо, но он закреплён за местом на следующий год. Нужно ли ему спешить с возвращением к Катару, когда остаётся несколько недель до Остина, трасса в котором очень ухабистая? Возможно, лучше использовать это время для подготовки к Остину.

Знаю, что он нацелен на Катар. Он будет управлять симулятором на следующей неделе, а затем мы примем некоторые решения на основе этого», — сказал Хорнер Sky Sports.

Даниэль Риккардо провёл за «Альфа Таури» две гонки в сезоне-2023. На последних четырёх этапах его место занял новозеландец Лиам Лоусон.

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