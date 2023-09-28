Бруно Фамен заявил, что не чувствует давления в выборе замены Отмару Зафнауэру

Временно исполняющий обязанности руководителя «Альпин» Бруно Фамен рассказал об адаптации к команде и о давлении в выборе руководителя, который заменит ранее покинувшего команду Отмара Зафрануэра.

«Я всё ещё оцениваю завод, чтобы понять, как добиться большей производительности, и думаю, что одна из ключевых вещей — попытаться заставить работать всех вместе. Я имею в виду двустороннюю работу, чтобы извлечь весь потенциал, который у нас есть. У нас большой потенциал, но сложность заключается в том, чтобы собрать всё воедино.

У меня нет срока на поиски руководителя, потому что я не хочу находиться под давлением. Я всё оцениваю. Думаю, что изменения, которые я вижу до сих пор, довольно хороши. Что касается гоночной стороны, я уже говорил, что очень доволен работой пилотов и рад, что они трудятся в таком духе. Конечно, сейчас главное — это увидеть, как получить такой же дух на заводе. Это действительно тот момент, на котором я сосредоточен. Это не вопрос одного человека, а всех вместе», — сказал Фамен в интервью Autosport.

В текущем сезоне «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов. Их пилотам, Эстебану Окону и Пьеру Гасли, по разу удалось подняться на подиум в сезоне-2023.