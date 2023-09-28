Хорнер: выступления Лоусона вскружили головы, но ему не гарантировано место на сезон-2025

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступления Лиама Лоусона, заменившего по ходу сезона-2023 Даниэля Риккардо, который получил травму руки в одной из свободных практик Гран-при Нидерландов. Хорнер также заявил, что в «Ред Булл» заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с новозеландским пилотом.

«В жизни нет гарантий чего-либо. Он проделал шикарную работу, он действительно удивил нас. Он сделал именно то, о чём мы могли только просить, воспользовавшись возможностью в отсутствие Даниэля по-настоящему продемонстрировать свои способности. Это вскружило некоторым головы и принесло ему много пользы.

Мы продолжим работать над его развитием, когда он вернётся к роли тест-пилота и резервиста, и он обязательно станет кандидатом на сезон-2025», — сказал Хорнер в интервью Sky Sports.

Лиам Лоусон провёл четыре гонки за рулём «Альфа Таури» в сезоне-2023, на Гран-при Сингапура ему удалось финишировать в топ-10. Участие новозеландского пилота в Гран-при Катара остаётся под вопросом.