Эдриан Ньюи раскрыл, кто первым увидел в нём серьёзного соперника

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился историей о том, как Фрэнк Уильямс дал оценку его профессиональным навыкам.

«Я всегда думал, что я неконкурентоспособен, а потом Фрэнк Уильямс сказал мне: «Эдриан, ты самый конкурентоспособный человек на пит-лейне». Вообще я слегка опешил и чуть ли не оскорбился, хотя это неправильное слово, это было неожиданно.

Я не могу сказать, правда это или нет. Очевидно, это совершенно объективная или субъективная вещь, но я думаю, что страх неудачи, безусловно, является её частью. Когда мы находимся в позиции команды, которая может выигрывать гонки и чемпионаты, тогда вы хотите извлечь из этого выгоду, потому что находиться на этой позиции непросто», — сказал Ньюи в подкасте Beyond The Grid на официальном канале Формулы-1.

Эдриан Ньюи является разработчиком многих чемпионских болидов, в том числе «Макларена» в сезоне-1998. В нынешнем сезоне пилоты «Ред Булл» на разработанном Ньюи болиде выиграли все гонки сезона, за исключением Гран-при Сингапура.