Алекс Ринс объяснил, почему снялся с Гран-при Японии MotoGP

Испанский мотогонщик «Хонды» Алекс Ринс рассказал, почему принял решение не продолжать выступление на Гран-при Японии MotoGP после пятничной свободной тренировки.

«Это было лёгкое решение, потому что, когда мы только ехали сюда, я уже знал, что, если почувствую сильную боль, я не продолжу выступать.

Об этом я говорил врачам. Впечатления от первой тренировки были хорошими. После трёхмесячного перерыва ощущения от мотоцикла были немного другими. В начале я мог справляться с болью, потому что она была незначительной. Но с каждым кругом боль в ноге усиливалась.

Я счастлив, потому что протестировал моё тело и мотоцикл. Теперь нужно продолжить восстановление. Это было большое событие для меня — вернуться на мотоцикл после многих дней, проведённых дома, мне не хватало этого чувства.

Я рад. Теперь у нас есть ещё две недели, чтобы восстановиться. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, ситуация немного улучшится за эти две недели», — приводит слова Ринса Crash.net.