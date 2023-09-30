Хорнер — о лидерстве «Ред Булл»: мы были на 90% стабильны и осторожны с обновлениями

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ключом к успеху команды в Кубке конструкторов стала стабильность.

«Формула-1 – это быстро развивающийся бизнес. Вы видите, как быстро команды движутся вверх и вниз по таблице, и Сингапур показал нам, что мы не можем быть спокойны, мы должны продолжать расширять границы.

Пелотон движется за нами. На одной неделе наш соперник это «Макларен», на следующей неделе — «Феррари», ещё позже — «Мерседес». Мы были на 90% стабильны, будучи лидерами, и мы были довольно осторожны с обновлениями, которые мы проделали над машиной.

Правила стабильны, поэтому у нас на машине одна и та же коробка передач, у нас то же шасси, что и в прошлом году, поэтому очень многое скопировано. Команда проделала огромную работу по эффективной разработке автомобиля и снижению его веса, а также по поддержанию нужных характеристик на различных трассах, которые у нас были», — приводит слова Хорнера Autosport.