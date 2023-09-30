Эксперт: Перес идеальный второй пилот, зачем «Ред Булл» искать ему замену?

Британский обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор прокомментировал положение Серхио Переса в «Ред Булл», заявив, что он является идеальным напарником для Макса Ферстаппена.

«Сейчас Макс должен быть рад, что у него в напарниках Перес. Он по-прежнему выигрывает гонки, по-прежнему быстр, может сделать всё, что необходимо от второго пилота «Ред Булл». Иногда его результаты не соответствуют ожиданиям команды и ему приходится нагонять, но в остальном он практически идеальный второй номер. Чего людям от него ожидать?

Не понимаю, зачем «Ред Булл» менять Чеко. Суть в том, что он второй номер. Когда Максу нужно было завоевать Кубок конструкторов, делать всё по-своему, безжалостно уничтожая соперников, Чеко тихонько сидел в гараже», — сказал Уиндзор в видео на своём YouTube-канале.

В текущем сезоне Серхио Перес сохраняет вторую позицию в личном зачёте сезона-2023 и остаётся единственным пилотом, который всё ещё имеет математические шансы стать победителем сезона-2023 за шесть этапов до конца чемпионата.