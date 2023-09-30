Хорнер: мы должны считать Макса одним из величайших всех времён

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер восторженно рассказал о мастерстве двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, который может обеспечить себе третий титул на предстоящем Гран-при Катара.

«Сейчас он действует на невероятно высоком уровне и пользуется своим большим опытом. У него всегда была невероятная скорость и великий природный талант, но способности, которыми он обладает в болиде: следить за гонкой, думать об аспектах, выходящих за рамки внимания, чрезвычайно впечатляют. Думаю, что в этом году он совершил ещё один шаг. Последние пару лет он был внеземным, и думаю, что справедливо считать Макса одним из величайших за все времена просто за то, что он сделал, потому что это невероятно впечатляет.

Для меня большая честь работать с ним и наблюдать за этим пилотом, потому что он собирается достигнуть невероятных результатов. Некоторые вещи, которые он делает, очень впечатляют нас. Будь он в смешанных условиях, дождевых или сухих, его способность получать максимум от болида не имеет равных. Он просто чувствует машину, пределы сцепления с асфальтом, такова его уверенность в себе и своих возможностях.

Если посмотреть на круги, которые он проходит, когда мы только приезжаем на Гран-при или новую трассу, они будут на две-три секунды быстрее, чем у кого-либо. Вы видите небольшой дождь, и вдруг разрыв становится таким. У него потрясающее естественное чутьё и способность понимать, что нужно машине, чтобы получить максимум пользы, исходя из его вводных. За этим интересно наблюдать, потому что он очень быстро адаптируется к ситуации или состоянию болида», — сказал Хорнер в интервью ESPN US.