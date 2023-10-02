«Андретти» опубликовала заявление после одобрения на вступление в Формулу-1 от ФИА

Команда «Андретти» выразила Международной автомобильной федерации благодарность после новости об одобрении заявки на вступление в Формулу-1.

«Для нас большая честь, что ФИА одобрила заявку «Андретти» на вступление в чемпионат мира Формулы-1.

Мы ценим строгий, прозрачный и полный процесс оценки со стороны ФИА и невероятно рады возможности принять участие в таком историческом и престижном чемпионате.

Создание этой явно американской команды – важный момент гордости для всех наших сотрудников и болельщиков. Мы твердо уверены, что глубокие гоночные знания и технологические достижения, полученные нами в результате гонок, принесут нам пользу и повысят энтузиазм к Формуле-1 во всём мире.

Мы с нетерпением ждём возможности взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в Формуле-1, поскольку мы надеемся присоединиться к гонкам как можно скорее», — сообщает пресс-служба команды.