Представлена информация о состоянии Риккардо в преддверии Гран-при Катара

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо не выступит на предстоящем Гран-при Катара. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный журналист Крис Медланд. По его словам, Даниэль пока не готов на сто процентов. Риккардо сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов.

На последних четырёх этапах его место занимал Лиам Лоусон. В Катаре новозеландец также выступит вместо австралийца.

Гран-при Катара пройдёт с 6 по 8 октября.

О переходе Риккардо в «Альфа Таури» стало известно 11 июля. В гоночный коллектив он пришёл на правах аренды до конца сезона. В конце сентября стало известно, что Даниэль будет выступать за команду в 2024 году.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: