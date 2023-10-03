Ферстаппен поставил перед собой задачу стать чемпионом мира уже по итогам спринта в Катаре

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Катара, на котором уже в спринтерской гонке он может стать чемпионом мира в третий раз.

«Приятно отправляться в Катар с уже завоёванным Кубком конструкторов. На этой трассе очень интересно ездить, хотя этот уикенд будет тяжёлым для всех нас, потому что там очень жарко. Температура определённо сделает уикенд более интересным.

В эти выходные также пройдёт спринт, поэтому нужно удостовериться, что мы соберём столько информации, сколько сможем на пятничной тренировке. Чемпионат пилотов может быть выигран в спринтерской гонке в субботу, и это наша основная цель. Надеюсь, эти выходные запомнятся!» — приводит слова Ферстаппена официальный сайт «Ред Булл».

Для завоевания третьего титула в спринтерской гонке Ферстаппену необходимо набрать минимум 3 очка в случае победы его напарника Серхио Переса, который остаётся единственным пилотом, не потерявшим математические шансы на победу в сезоне-2023.