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Перес: в Катаре у меня будут сразу две возможности выиграть за один уикенд

Перес: в Катаре у меня будут сразу две возможности выиграть за один уикенд
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Пилот «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес рассказал, что хочет воспользоваться возможностью выиграть две гонки в Катаре, на уикенде в котором пройдут спринт и привычная воскресная гонка.

«Катар для меня — это шанс вернуться к гонкам с двумя возможностями выиграть за выходные. Формат спринта всегда сопряжён с трудностями, когда дело доходит до настроек болида, поэтому мы будем всё вместе усердно работать, чтобы быть готовыми к квалификации в пятницу вечером.

Трасса может быть сложной, как мы узнали в 2021 году. На сцепление влияет песок на поверхности, поэтому нужно быть начеку. Однако ночная гонка — это всегда весело, и это, возможно, самый жаркий уикенд в сезоне, поэтому на протяжении всех трёх дней необходимы будут грамотные решения, чтобы получить максимальную отдачу от машины. Мы вступаем в эту гонку как чемпионы мира, и лично мне хотелось бы продемонстрировать это на трассе», — приводит слова Переса официальный сайт «Ред Булл».

Серхио Пересу уже удавалось выиграть две гонки за один уикенд в сезоне-2023. Это произошло на четвёртом этапе, на Гран-при Азербайджана.

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