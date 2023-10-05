Расселл: Ферстаппен – лучший, но Гран-при Сингапура очень воодушевляет

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл объяснил важность Гран-при Сингапура для нынешнего сезона. Напомним, этап в Сингапуре является на данный момент единственным, где команда «Ред Булл» не смогла одержать победу.

«Это очень воодушевляет меня, потому есть потенциал для одного из самых захватывающих сезонов, и это грандиозно. Хотя вы должны отдавать должное лучшему.

В этом году «Ред Булл» были лучшими, а Макс – лучший пилот с лучшей командой. Они заслужили всего, чего добились в нынешнем году, но мы, как пилоты, хотим соревноваться друг с другом», — сказал Расселл в подкасте Beyond the Grid.

Ранее Расселл назвал два этапа, на которые «Мерседес» сделает ставку в оставшейся части сезона.