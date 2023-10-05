Перес: мы разобрались, что пошло не так в Сингапуре и Сузуке. В Катаре будет проще

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес в преддверии Гран-при Катара рассказал о том, что пошло не так на трассах в Сингапуре и Сузуке.

«Азия совсем не подходила для меня. Сингапур не подходил, как и Сузука. Но, думаю, мы многое узнали о том, что пошло не так в Сузуке. Поэтому я ожидаю, что в этот уикенд (на Гран-при Катара. – Прим. «Чемпионата») буду в гораздо лучшем положении.

Что пошло не так? В основном это направление, которое мы выбрали при настройке машины. Теперь, оглядываясь назад, мы понимаем, что пошло не так. И я действительно очень надеюсь, что нам удастся провести в Катаре гораздо более простой уикенд», – приводит слова Переса GPblog.

Напомним, Перес занял по итогам Гран-при Сингапура восьмое место, а в Японии сошёл с дистанции на 16-м круге.