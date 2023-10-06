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Хэмилтона и ещё трёх пилотов могут оштрафовать по итогам квалификации ГП Катара

Хэмилтона и ещё трёх пилотов могут оштрафовать по итогам квалификации ГП Катара
Льюис Хэмилтон
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон является одним из четырёх пилотов, которые находятся под расследованием после квалификации на Гран-при Катара. Британца подозревают в несоблюдении правил по установленному времени прохождения прогревочного круга. Об этом сообщает Racingnews365.

По сведениям источника, Хэмилтон, Юки Цунода, Лиам Лоусон и Оскар Пиастри находятся под расследованием за несоблюдение инструкций гоночного директора Нильса Виттиха относительно минимального времени прохождения круга.

Отметим, что Пиастри получил штраф в три позиции по итогам квалификации Гран-при Катара за несоблюдение границ трассы.

Напомним, что по итогам квалификации ГП Катара сильнейшим оказался пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, позади Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон» – гонщики «Мерседеса».

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