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Макс Ферстаппен сравнялся с Нико Росбергом по числу поулов в Формуле-1

Макс Ферстаппен сравнялся с Нико Росбергом по числу поулов в Формуле-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, выиграв квалификацию Гран-при Катара, завоевал 30-й поул в Формуле-1. За счёт этого голландец опередил легенду 1950-х Хуана-Мануэля Фанхио и сравнялся с Нико Росбергом, который занимает восьмое место в истории по числу выигранных квалификаций.

Рекорд, напомним, принадлежит Льюису Хэмилтону, у которого 104 поула. На второй и третьей позициях рейтинга идут Михаэль Шумахер и Айртон Сенна.

Для «Ред Булл» этот поул Ферстаппена стал уже 93-м в истории — австрийцы занимают шестую позицию, уступая «Феррари», «Макларену», «Мерседесу», «Уильямсу» и «Лотусу».

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Отметим, что Гран-при Катара в этот уикенд пройдёт в формате с субботним спринтом, для которого пройдёт отдельная квалификация. Прошедшая в пятницу сессия определила расстановку на старте воскресного заезда — его с первого ряда вместе с Ферстаппеном начнёт Джордж Расселл. Следом расположились Оскар Пиастри, Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо.

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