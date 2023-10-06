Макс Ферстаппен сравнялся с Нико Росбергом по числу поулов в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, выиграв квалификацию Гран-при Катара, завоевал 30-й поул в Формуле-1. За счёт этого голландец опередил легенду 1950-х Хуана-Мануэля Фанхио и сравнялся с Нико Росбергом, который занимает восьмое место в истории по числу выигранных квалификаций.

Рекорд, напомним, принадлежит Льюису Хэмилтону, у которого 104 поула. На второй и третьей позициях рейтинга идут Михаэль Шумахер и Айртон Сенна.

Для «Ред Булл» этот поул Ферстаппена стал уже 93-м в истории — австрийцы занимают шестую позицию, уступая «Феррари», «Макларену», «Мерседесу», «Уильямсу» и «Лотусу».

Отметим, что Гран-при Катара в этот уикенд пройдёт в формате с субботним спринтом, для которого пройдёт отдельная квалификация. Прошедшая в пятницу сессия определила расстановку на старте воскресного заезда — его с первого ряда вместе с Ферстаппеном начнёт Джордж Расселл. Следом расположились Оскар Пиастри, Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо.