Оскар Пиастри – об ошибке в квалификации ГП Катара: обидно, машина была быстрой

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал об ошибке во время квалификации на Гран-при Катара, которая стоила ему потери позиций.

Отметим, что Пиастри показал третий результат, но финальный быстрый круг австралийца сняли за несоблюдение границ трассы.

«Я просто немного переборщил на последнем круге. Обидно, потому что машина была быстрой. Завтра мы попробуем ещё раз в спринте. Посмотрим, что мы сможем сделать. Трасса очень узкая, очень легко ошибиться, потому что трасса скользкая. Это не облегчает нам задачу», – приводит слова Пиастри Sky Sports.

Напомним, что партнёр австралийца по «Макларену» британец Ландо Норрис показал второе время в квалификации, но также был оштрафован за нарушение границ трассы.