Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри – об ошибке в квалификации ГП Катара: обидно, машина была быстрой

Оскар Пиастри – об ошибке в квалификации ГП Катара: обидно, машина была быстрой
Оскар Пиастри
Комментарии

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал об ошибке во время квалификации на Гран-при Катара, которая стоила ему потери позиций.

Отметим, что Пиастри показал третий результат, но финальный быстрый круг австралийца сняли за несоблюдение границ трассы.

«Я просто немного переборщил на последнем круге. Обидно, потому что машина была быстрой. Завтра мы попробуем ещё раз в спринте. Посмотрим, что мы сможем сделать. Трасса очень узкая, очень легко ошибиться, потому что трасса скользкая. Это не облегчает нам задачу», – приводит слова Пиастри Sky Sports.

Напомним, что партнёр австралийца по «Макларену» британец Ландо Норрис показал второе время в квалификации, но также был оштрафован за нарушение границ трассы.

Материалы по теме
Фото
Пиастри потерял три позиции по итогам квалификации ГП Катара из-за нарушения границ трассы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android