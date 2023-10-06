Сайнс прокомментировал провал в квалификации Гран-при Катара Формулы-1

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс по итогам квалификации Гран-при Катара Формулы-1, в которой он занял лишь 12-е место, признался, что испытывал проблемы с балансом и сцеплением машины. В то же время гонщик не теряет надежды отыграться, если сумеет добиться от автомобиля большей эффективности.

«В целом это была трудная пятница. Возникли проблемы с балансом, а в квалификации не удалось найти достаточно сцепления. Очевидно, я недоволен, но посмотрим, чего мы сможем добиться завтра. Надеюсь, к спринту получится справиться с этим, и мы сможем отыграться в воскресенье», — приводит слова Сайнса его официальный сайт.

Для Сайнса 12-е место в Катаре стало худшим квалификационным результатом в сезоне-2023. До этого он лишь раз не добрался до финального сегмента — в Венгрии, где квалифицировался на 11-й позиции.

Первое место в сессии занял лидер чемпионата Макс Ферстаппен, который в воскресенье разделит первый ряд стартовой решётки с Джорджем Расселлом. Следом за ними расположились Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, а также партнёр Сайнса по «Феррари» Шарль Леклер.

Отметим, что Гран-при Катара в этот уикенд проходит в формате со спринтом, и в короткой субботней гонке Ферстаппену достаточно финишировать в первой шестёрке, чтобы независимо от результатов Серхио Переса досрочно гарантировать себе третье чемпионство подряд.