Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко раскритиковал ситуацию с правилом границ трассы на Гран-при Катара

Хельмут Марко раскритиковал ситуацию с правилом границ трассы на Гран-при Катара
Хельмут Марко
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл», 80-летний Хельмут Марко рассказал о причине штрафов некоторых гонщиков по итогам квалификации Гран-при Катара.

«Вы видели, сколько (гонщиков) нарушили границы трассы. Всё из-за этих белых линий. С этим придётся что-то придумать.

Должно быть какое-то решение этого вопроса в будущем. Что делать с этим в гонке? Тогда у вас будет результат в понедельник утром», – приводит слова Хельмута Марко Sky Sports Germany.

Напомним, что по итогам квалификации Гран-при Катара штраф за нарушение границ трассы получили пилоты «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис.

Сильнейшим по итогам квалификации стал пилот «Ред Булла» и лидер личного зачёта пилотов нынешнего сезона Формулы-1 Макс Ферстаппен. Следом расположились гонщики «Мерседеса»: британцы Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.

Материалы по теме
Ландо Норрис рассказал об ошибке, стоившей ему второго места в квалификации ГП Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android