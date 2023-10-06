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Хельмут Марко раскритиковал ситуацию с правилом границ трассы на Гран-при Катара

Советник «Ред Булл», 80-летний Хельмут Марко рассказал о причине штрафов некоторых гонщиков по итогам квалификации Гран-при Катара.

«Вы видели, сколько (гонщиков) нарушили границы трассы. Всё из-за этих белых линий. С этим придётся что-то придумать.

Должно быть какое-то решение этого вопроса в будущем. Что делать с этим в гонке? Тогда у вас будет результат в понедельник утром», – приводит слова Хельмута Марко Sky Sports Germany.

Напомним, что по итогам квалификации Гран-при Катара штраф за нарушение границ трассы получили пилоты «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис.

Сильнейшим по итогам квалификации стал пилот «Ред Булла» и лидер личного зачёта пилотов нынешнего сезона Формулы-1 Макс Ферстаппен. Следом расположились гонщики «Мерседеса»: британцы Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.