Хорнер: трудно объяснить разницу между Ферстаппеном и Пересом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о провальном выступлении мексиканского гонщика команды Серхио Переса в квалификации Гран-при Катара, где показал лишь 13-е время и уже в восьмой раз в текущем сезоне не смог пробиться в третий сегмент.

«Мы бы по-прежнему лидировали в чемпионате, даже если бы у нас не было Макса. На данный момент разницу между ними трудно объяснить. Обидно, Чеко добрался до третьего сегмента, а потом его время на круге было удалено. Это тяжело. Макс выполняет свою работу, но Серхио приходится нелегко», — приводит слова Хорнера GPblog со ссылкой на Sky Sports.

Гран-при Катара проходит с 6 по 8 октября. Напомним, ранее в этом сезоне «Ред Булл» досрочно стал обладателем Кубка конструкторов.